Румыния — Нидерланды: статистика личных встреч, история противостояний

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Сегодня, 2 июля, на стадионе «Альянц-Арена» (Мюнхен) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Румынии и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В преддверии матча предлагаем ознакомиться со статистикой личных встреч Румынии и Нидерландов.

Всего матчей: 13.

Побед Нидерландов: 9.

Побед Румынии: 1.

Ничьих: 3.

Разница голов — 23-3 в пользу Нидерландов.

На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (4 очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (4 очка).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.