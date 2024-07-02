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Румыния — Нидерланды. Прямая трансляция
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Румыния — Нидерланды: статистика личных встреч, история противостояний

Румыния — Нидерланды: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 2 июля, на стадионе «Альянц-Арена» (Мюнхен) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Румынии и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В преддверии матча предлагаем ознакомиться со статистикой личных встреч Румынии и Нидерландов.

  • Всего матчей: 13.
  • Побед Нидерландов: 9.
  • Побед Румынии: 1.
  • Ничьих: 3.
  • Разница голов — 23-3 в пользу Нидерландов.

На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (4 очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (4 очка).

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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