Тренер сборной Турции Монтелла: Гюлер — очень талантливый, невозможно не дать ему играть

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о 19-летнем полузащитнике Арде Гюлере в преддверии матча с Австрией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

«Если ты достаточно хорош, то ты уже достаточно взрослый. Арда — очень талантливый игрок. Есть области, которые ему нужно улучшить, но невозможно не дать ему играть. Вы чувствуете разницу, когда он на поле. Нет игрока, подобного ему. Он молодой футболист, ему нужно совершенствоваться в некоторых областях, и он будет это делать», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.

Матч со сборной Австрии состоится во вторник, 2 июля. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.