ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Румыния — Нидерланды. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Турции Монтелла: Гюлер — очень талантливый, невозможно не дать ему играть

Тренер сборной Турции Монтелла: Гюлер — очень талантливый, невозможно не дать ему играть
Комментарии

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о 19-летнем полузащитнике Арде Гюлере в преддверии матча с Австрией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если ты достаточно хорош, то ты уже достаточно взрослый. Арда — очень талантливый игрок. Есть области, которые ему нужно улучшить, но невозможно не дать ему играть. Вы чувствуете разницу, когда он на поле. Нет игрока, подобного ему. Он молодой футболист, ему нужно совершенствоваться в некоторых областях, и он будет это делать», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.

Матч со сборной Австрии состоится во вторник, 2 июля. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Материалы по теме
Тренер Австрии Рангник высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 с Турцией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android