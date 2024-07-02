Тренер ЦСКА Николич: как серб хочу сказать спасибо за организацию Братского кубка

Сербский главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о предстоящем международном турнире «Братский кубок», в котором, помимо армейцев, примут участие «Динамо», «Партизан» и «ОФК Белград».

«Как серб хочу сказать спасибо. Приятно, что участвуем в Братском кубке. Это полезно и приятно, пойдёт на пользу в подготовке к РПЛ, «Партизан» же может подготовиться к квалификации Лиги чемпионов. Надеюсь, что будет много болельщиков. Это будет праздник футбола. Надеюсь, что все игроки будут здоровыми», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Турнир «Братский кубок» пройдёт с 3 по 7 июля 2024 года в Москве. Организатором турнира является футбольный клуб «Динамо». Игры Братского кубка пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».

Матчи пройдут в привычном формате – два тайма по 45 минут. В случае ничейного исхода команды будут бить пенальти. Каждой команде разрешается задействовать в матче до четырёх «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звёздных болельщиков).