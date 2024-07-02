ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Румыния — Нидерланды. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марцел Личка: в Сербии высокий уровень футбола, Братский кубок пойдёт «Динамо» в плюс

Марцел Личка: в Сербии высокий уровень футбола, Братский кубок пойдёт «Динамо» в плюс
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящем международном турнире «Братский кубок», в котором, помимо бело-голубых, примут участие ЦСКА, «Партизан» и «ОФК Белград».

«Николич и Станоевич— большие тренеры. Для «Динамо» турнир пойдёт в плюс. Нам не хватает международных игр, это будет хорошо для нас. «Партизан» играет в еврокубках, уровень футбола в Сербии высокий. Рад, что сможем сыграть с этими командами перед подготовкой к чемпионату», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Турнир «Братский кубок» пройдёт с 3 по 7 июля 2024 года в Москве. Организатором турнира является футбольный клуб «Динамо». Игры Братского кубка пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».

Матчи пройдут в привычном формате – два тайма по 45 минут. В случае ничейного исхода команды будут бить пенальти. Каждой команде разрешается задействовать в матче до четырёх «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звёздных болельщиков).

Материалы по теме
Тренер ЦСКА Николич: как серб хочу сказать спасибо за организацию Братского кубка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android