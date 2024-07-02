Марцел Личка: в Сербии высокий уровень футбола, Братский кубок пойдёт «Динамо» в плюс

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящем международном турнире «Братский кубок», в котором, помимо бело-голубых, примут участие ЦСКА, «Партизан» и «ОФК Белград».

«Николич и Станоевич— большие тренеры. Для «Динамо» турнир пойдёт в плюс. Нам не хватает международных игр, это будет хорошо для нас. «Партизан» играет в еврокубках, уровень футбола в Сербии высокий. Рад, что сможем сыграть с этими командами перед подготовкой к чемпионату», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Турнир «Братский кубок» пройдёт с 3 по 7 июля 2024 года в Москве. Организатором турнира является футбольный клуб «Динамо». Игры Братского кубка пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».

Матчи пройдут в привычном формате – два тайма по 45 минут. В случае ничейного исхода команды будут бить пенальти. Каждой команде разрешается задействовать в матче до четырёх «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звёздных болельщиков).