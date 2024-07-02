Приставы списали со счетов Матвея Сафонова ещё 250 тыс. рублей — источник

Со счетов голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова приставы списали 250 тыс. рублей. На данный момент сумма долга составляет 59,23 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, сейчас на российские счета Сафонова наложено «требование о взыскании» — все деньги, которые туда будут приходить, будут автоматически переводиться его бывшей жене.

Также сообщается, что Матвей в конце июня подал новый иск к своей бывшей жене. Он просит суд разрешить ему забирать ребёнка на три недели во время своего отпуска. Экс-жена Сафонова не против общения футболиста с дочерью, но против того, чтобы он вывозил её во Францию. Также выезд ребёнка за границу с отцом сейчас уже заблокирован через МВД.

Напомним, о переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.