Личка рассказал, кто из игроков «Динамо» будет готов сыграть в матче с «Партизаном»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, кто из игроков бело-голубых будет готов сыграть в матче Братского кубка с «Партизаном».

«У нас идёт подготовка. К сожалению, состав делится на три группы. Тюкавин и Нгамалё вернулись на неделю попозже, завтра будут готовы сыграть 45 минут. Вторая группа игроков на Кубке Америки, третья — с нами готовится. Завтра с «Партизаном» будет 14 игроков, которые будут готовы сыграть», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Турнир «Братский кубок» пройдёт с 3 по 7 июля 2024 года в Москве. Организатором турнира является футбольный клуб «Динамо». Игры Братского кубка пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене». Матчи пройдут в привычном формате – два тайма по 45 минут. В случае ничейного исхода команды будут бить пенальти. Каждой команде разрешается задействовать в матче до четырёх «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звёздных болельщиков).