«Зенит» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч Летнего кубка

Сегодня, 2 июля, состоится первый матч Летнего кубка, в котором примут участие «Зенит» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Одоевский, Горшков, Нино, Сантос, Волков, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Глушенков, Кассьерра.

«Сочи»: Рудаков, Макарчук, Кожемякин, Марсело, Заика, Кравцов, Начо, Бурмистров, Крамарич, Гуарирапа, Лазарев.

В прошедшем сезоне «Зенит» дважды встречался с «Сочи» в рамках Российской Премьер-Лиги. Обе игры завершились победами сине-бело-голубых (2:0 и 3:0).

Напомним, в товарищеском международном турнире сыграют чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир будет проходить со 2 по 14 июля. «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.