Гендиректор «Динамо» сообщил, что клуб обсуждает варианты совместной работы с Шуниным

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб обсуждает варианты совместной работы с покинувшим бело-голубых голкипером Антоном Шуниным.

«Со стороны Антона есть желание помогать «Динамо». Обсуждаем варианты. Но он в хорошей форме и хочет поиграть. Мы пригласили Антона на Братский кубок», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, об уходе Шунина «Динамо» объявило накануне, 1 июля. Антон является воспитанником бело-голубых. За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.