Тренер «Партизана» Становеич прокомментировал участие в Братском Кубке

Тренер «Партизана» Александр Становеич высказался об участии своей команды в Братском Кубке.

«Спасибо за приглашение на турнир. Это честь для нас приехать сюда и проверить свои силы с такими соперниками. В конкурентной среде можем подготовиться к чемпионату и квалификации Лиги чемпионов. Для нас имеет значение, что мы сможем посоперничать с нашим братским клубом ЦСКА и сможем посмотреть, в каком мы состоянии сейчас находимся», — передаёт слова Станоевича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Турнир «Братский кубок» пройдёт с 3 по 7 июля 2024 года в Москве. Организатором турнира является футбольный клуб «Динамо». Игры Братского кубка пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».

Матчи пройдут в привычном формате – два тайма по 45 минут. В случае ничейного исхода команды будут бить пенальти. Каждой команде разрешается задействовать в матче до четырёх «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звёздных болельщиков).