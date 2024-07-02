Главный тренер ЦСКА Николич ответил, сыграют ли Тошич и Красич в Братском кубке

Главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, сыграют ли за армейцев Зоран Тошич и Милош Красич на предстоящем Братском кубке.

«У нас будет Тошич, который являлся игроком ЦСКА и «Партизана», будет Милош Красич. Посмотрю на их состояние на тренировке. Если отыграют минуту, будет супер», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Турнир «Братский кубок» пройдёт с 3 по 7 июля 2024 года в Москве. Организатором турнира является футбольный клуб «Динамо». Игры Братского кубка пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».

Матчи пройдут в привычном формате – два тайма по 45 минут. В случае ничейного исхода команды будут бить пенальти. Каждой команде разрешается задействовать в матче до четырёх «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звёздных болельщиков).