Тренер «Партизана» Станоевич: надеюсь, с Николичем ЦСКА сможет побороться за титул

Главный тренер белградского «Партизана» Александр Станоевич высказался об игроках московских ЦСКА и «Динамо» в преддверии Братского кубка, а также выразил надежду, что армейцы смогут побороться за победу в РПЛ под руководством Марко Николича.

«Я не смотрел много матчей ЦСКА и «Динамо», так как я готовлюсь к своему сезону. Не смогу назвать по именам, но выделю латиноамериканских игроков. Видел, как они играют. Но есть два-три игрока, которые могут доставить нам проблемы.

Из ЦСКА хорошо знаю Зделара, так как тренировал его. Он хороший игрок, надеюсь, что лучше себя проявил в этом сезоне. Надеюсь, что с Николичем они смогут побороться за титул», — передаёт слова Станоевича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Турнир «Братский кубок» пройдёт с 3 по 7 июля 2024 года в Москве. Организатором турнира является футбольный клуб «Динамо». Игры Братского кубка пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».

Матчи пройдут в привычном формате – два тайма по 45 минут. В случае ничейного исхода команды будут бить пенальти. Каждой команде разрешается задействовать в матче до четырёх «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звёздных болельщиков).