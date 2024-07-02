Тренер Нидерландов Куман: мы гордый народ. Хотим играть красиво и побеждать

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что его команде важно играть в хороший футбол и побеждать.

«Мы гордый народ. Нам нравится играть в хороший футбол и побеждать. Знаем, что это не всегда работает, но мы очень серьёзно относимся к Румынии. Мы знаем, чего ждать. Знаем, что нам надо прибавлять по сравнению с прошлым матчем, и хотим прибавить», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня, 2 июля, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между Нидерландами и Румынией. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (4 очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (4 очка). Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.