ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Румыния — Нидерланды. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок Германии Зане высказался о предстоящем матче с Испанией в четвертьфинале Евро-2024

Игрок Германии Зане высказался о предстоящем матче с Испанией в четвертьфинале Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Германии Лерой Зане высказался в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Испании.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знаем, что Испания любит подниматься высоко во время атак. С другой стороны, это открывает для нас пространство за их спинами. Посмотрим, как всё сложится в пятницу. Испания сейчас играет очень уверенно, но они понимают, что им будет нелегко в матче с нами. Две очень сильные команды встречаются друг с другом. Если у нас будет преимущество, мы сможем нанести испанцам серьёзный удар», — сказал Зане на пресс-конференции.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии состоится в эту пятницу, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Германия обломала новую сказку Дании на Евро. Слишком много событий для одного матча!
Германия обломала новую сказку Дании на Евро. Слишком много событий для одного матча!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android