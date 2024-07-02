Игрок Германии Зане высказался о предстоящем матче с Испанией в четвертьфинале Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Лерой Зане высказался в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Испании.

«Мы знаем, что Испания любит подниматься высоко во время атак. С другой стороны, это открывает для нас пространство за их спинами. Посмотрим, как всё сложится в пятницу. Испания сейчас играет очень уверенно, но они понимают, что им будет нелегко в матче с нами. Две очень сильные команды встречаются друг с другом. Если у нас будет преимущество, мы сможем нанести испанцам серьёзный удар», — сказал Зане на пресс-конференции.

Напомним, матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии состоится в эту пятницу, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 по московскому времени.