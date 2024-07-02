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Личка: Антон Шунин может поиграть ещё год-два, рано прощаться с футболом

Личка: Антон Шунин может поиграть ещё год-два, рано прощаться с футболом
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об ушедшем из команды голкипере Антоне Шунине.

«У Шунина закончился контракт. Было принято решение не предлагать новый контракт. Он ещё хочет играть. Рано прощаться с футболом, он хочет ещё побыть в воротах. Но не вижу проблем попрощаться «Динамо» с ним, когда он закончит карьеру. Он много времени провёл в этом клубе. Мало игроков проявляют верность одному клубу. Но ещё один-два года он может поиграть», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.

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