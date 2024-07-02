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Марко Николич: Рифат Жемалетдинов сыграет за ЦСКА в Братском кубке

Марко Николич: Рифат Жемалетдинов сыграет за ЦСКА в Братском кубке
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Главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич сообщил, что Рифат Жемалетдинов сыграет за армейцев на Братском кубке.

«Жемалетдинов сыграет за нас на Братском кубке. Не могу сказать по его контракту, потому что сейчас идёт подготовка. Ребята стараются, идёт сложная подготовка. Рифат получит свой шанс на Братском кубке», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Турнир «Братский кубок» пройдёт с 3 по 7 июля 2024 года в Москве. Организатором турнира является футбольный клуб «Динамо». Игры Братского кубка пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».

Матчи пройдут в привычном формате – два тайма по 45 минут. В случае ничейного исхода команды будут бить пенальти. Каждой команде разрешается задействовать в матче до четырёх «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звёздных болельщиков).

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