Личка: дебют Лунёва за «Динамо» состоится на Братском кубке

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка сообщил, что новый вратарь команды Андрей Лунёв дебютирует в составе бело-голубых в матче Братского кубка. Турнир пройдёт с 3 по 7 июля 2024 года в Москве. Организатором турнира является футбольный клуб «Динамо». Игры Братского кубка пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».

«Да, дебют Лунёва за «Динамо» состоится на Братском кубке.

Я ничего не говорил Андрею и Игорю. У нас три вратаря, плюс молодой Купцов. Будет конкуренция. Играть будет тот, кто лучше. Игроки и вратари создают здоровую конкуренцию. Но успех делается командным духом, а не индивидуально. Если этого нет, то невозможно ничего добиться.

Уверен, что наши вратари создадут хорошую конкуренцию. Я поговорю ещё с тренером вратарей. Но играть будет тот, кто лучше на данный момент», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.