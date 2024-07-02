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Личка: дебют Лунёва за «Динамо» состоится на Братском кубке

Личка: дебют Лунёва за «Динамо» состоится на Братском кубке
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка сообщил, что новый вратарь команды Андрей Лунёв дебютирует в составе бело-голубых в матче Братского кубка. Турнир пройдёт с 3 по 7 июля 2024 года в Москве. Организатором турнира является футбольный клуб «Динамо». Игры Братского кубка пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».

«Да, дебют Лунёва за «Динамо» состоится на Братском кубке.

Я ничего не говорил Андрею и Игорю. У нас три вратаря, плюс молодой Купцов. Будет конкуренция. Играть будет тот, кто лучше. Игроки и вратари создают здоровую конкуренцию. Но успех делается командным духом, а не индивидуально. Если этого нет, то невозможно ничего добиться.

Уверен, что наши вратари создадут хорошую конкуренцию. Я поговорю ещё с тренером вратарей. Но играть будет тот, кто лучше на данный момент», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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