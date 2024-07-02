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Николич: вратарь ЦСКА Тороп — будущее российского футбола

Николич: вратарь ЦСКА Тороп — будущее российского футбола
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Главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич высказался о состоянии голкипера команды Владислава Торопа после повреждения. Также Николич назвал Торопа будущим российского футбола.

«У Славы был медосмотр. Всё хорошо. Ему уже не нужна маска, но надо время, чтобы набрать форму. Он будущее российского футбола. Должен продолжать и не останавливаться», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, Владислав Тороп получил травму головы в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

В прошедшем сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 20-летний Владислав Тороп провёл 11 матчей. Также на счету голкипера пять игр в Фонбет Кубке России.

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