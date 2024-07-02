Марко Николич: уровень российских игроков держит уровень РПЛ

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о российских футболистах, выступающих в РПЛ.

«Каждый тренер должен прогрессировать каждый год. Я уже не такой, когда работал тут последний раз. Но это ваша задача — обсуждать мой уровень. Я следил за РПЛ, отдельными командами. Знаю игроков. Я всегда говорил и буду продолжать — может, уровень иностранных футболистов упал. Когда я тут работал последний раз, чемпионат был на шестом месте, три команды играли в еврокубках. Но уровень российских игроков держит уровень чемпионата. Уровень РПЛ остаётся высоким», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, о назначении Николича главным тренером ЦСКА армейцы объявили в начале июня. Ранее сербский специалист работал во главе «Шабаб Аль-Ахли».