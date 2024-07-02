ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Румыния — Нидерланды. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марко Николич: уровень российских игроков держит уровень РПЛ

Марко Николич: уровень российских игроков держит уровень РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о российских футболистах, выступающих в РПЛ.

«Каждый тренер должен прогрессировать каждый год. Я уже не такой, когда работал тут последний раз. Но это ваша задача — обсуждать мой уровень. Я следил за РПЛ, отдельными командами. Знаю игроков. Я всегда говорил и буду продолжать — может, уровень иностранных футболистов упал. Когда я тут работал последний раз, чемпионат был на шестом месте, три команды играли в еврокубках. Но уровень российских игроков держит уровень чемпионата. Уровень РПЛ остаётся высоким», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, о назначении Николича главным тренером ЦСКА армейцы объявили в начале июня. Ранее сербский специалист работал во главе «Шабаб Аль-Ахли».

Материалы по теме
Николич: вратарь ЦСКА Тороп — будущее российского футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android