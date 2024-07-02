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Тренер «Партизана» Станоевич: РПЛ сильнее чемпионата Сербии

Тренер «Партизана» Станоевич: РПЛ сильнее чемпионата Сербии
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Тренер «Партизана» Александр Станоевич сравнил уровень чемпионатов России и Сербии в преддверии Братского кубка, который пройдёт в Москве.

«В прошлом сезоне я посмотрел много матчей, следил за РПЛ. Отмечу Ивича, который бился с «Краснодаром». РПЛ сильнее нашего чемпионата, говоря об уровне игроков и бюджете», — передаёт слова Станоевича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Турнир «Братский кубок» пройдёт с 3 по 7 июля 2024 года в Москве. Организатором турнира является футбольный клуб «Динамо». Игры Братского кубка пройдут на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене».

Матчи пройдут в привычном формате – два тайма по 45 минут. В случае ничейного исхода команды будут бить пенальти. Каждой команде разрешается задействовать в матче до четырёх «селебрити-футболистов» (ветеранов либо звёздных болельщиков).

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