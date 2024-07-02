Игрок Нидерландов Гакпо — о матче 1/8 финала с Румынией: выложимся на 100 процентов

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо пообещал, что команда Рональда Кумана отдаст все силы в матче 1/8 финала Евро-2024 с национальной командой Румынии.

«Я знаю, что наши болельщики были разочарованы после игры с Австрией, как и мы. Но нам снова понадобится их поддержка. Мы приложим все усилия и выложимся на сто процентов, чтобы они смогли гордиться нами», — приводит слова Гакпо официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между Нидерландами и Румынией состоится сегодня, 2 июля. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (4 очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (4 очка). Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.