ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Румыния — Нидерланды. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зане: матч Германия — Испания — ранний финал Евро-2024? Можно сказать и так

Зане: матч Германия — Испания — ранний финал Евро-2024? Можно сказать и так
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Германии Лерой Зане ответил на вопрос, можно ли считать ранним финалом турнира матч 1/4 финала Евро-2024 между немецкой командой и Испанией.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обе команды очень сильны, так что можно сказать и так. Но на турнире есть и другие хорошие команды. Поэтому не стоит придавать этому слишком большое значение», — сказал Зане на пресс-конференции.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии состоится в эту пятницу, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 по московскому времени. Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Материалы по теме
Игрок Германии Зане высказался о предстоящем матче с Испанией в четвертьфинале Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android