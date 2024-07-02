Зане: матч Германия — Испания — ранний финал Евро-2024? Можно сказать и так

Полузащитник сборной Германии Лерой Зане ответил на вопрос, можно ли считать ранним финалом турнира матч 1/4 финала Евро-2024 между немецкой командой и Испанией.

«Обе команды очень сильны, так что можно сказать и так. Но на турнире есть и другие хорошие команды. Поэтому не стоит придавать этому слишком большое значение», — сказал Зане на пресс-конференции.

Напомним, матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии состоится в эту пятницу, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 по московскому времени. Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.