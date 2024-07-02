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Монтелла: первое место Австрии в группе с Францией и Нидерландами точно не стало сюрпризом

Монтелла: первое место Австрии в группе с Францией и Нидерландами точно не стало сюрпризом
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Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о национальной команде Австрии в преддверии очного матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Напомним, австрийцы заняли первое место в группе D, опередив Францию, Нидерланды и Польшу.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первое место Австрии в группе D? Это была сбалансированная группа с близкими по уровню соперниками, так что любая сборная из трёх могла оказаться в лидерах. Для меня победа Австрии точно не стала сюрпризом.

Австрия очень интенсивна, довольно агрессивна в переходах и физически очень сильна. Это команда с физическим превосходством. У нас отсутствуют две значимые фигуры, но мы заполним эти места разными способами. Мы пережили сложные моменты на поле и вне его, и мы сделаем всё, что в наших силах», — приводит слова Монтеллы пресс-служба УЕФА.

Матч со сборной Австрии состоится во вторник, 2 июля. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.

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