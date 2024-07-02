Зане оценил свои шансы выйти в старте Германии на матч четвертьфинала Евро-2024 с Испанией

Полузащитник сборной Германии Лерой Зане оценил свои шансы выйти в стартовом составе команды Юлиана Нагельсмана на матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Испании.

«Могу сказать, что пока не чувствую уверенности в том, что сыграю в пятницу с первых минут. Я хорошо тренировался на протяжении последней недели и был очень рад выйти в стартовом составе в матче с Данией. Было бы неплохо, если бы я смог развить этот успех и провести на поле ещё чуть больше времени», — сказал Зане на пресс-конференции.

Напомним, матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии состоится в эту пятницу, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 по московскому времени.