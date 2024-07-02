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Зане оценил свои шансы выйти в старте Германии на матч четвертьфинала Евро-2024 с Испанией

Зане оценил свои шансы выйти в старте Германии на матч четвертьфинала Евро-2024 с Испанией
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Полузащитник сборной Германии Лерой Зане оценил свои шансы выйти в стартовом составе команды Юлиана Нагельсмана на матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Испании.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Могу сказать, что пока не чувствую уверенности в том, что сыграю в пятницу с первых минут. Я хорошо тренировался на протяжении последней недели и был очень рад выйти в стартовом составе в матче с Данией. Было бы неплохо, если бы я смог развить этот успех и провести на поле ещё чуть больше времени», — сказал Зане на пресс-конференции.

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Напомним, матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии состоится в эту пятницу, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 по московскому времени.

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