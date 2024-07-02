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Горшков рассказал, против кого из игроков «Зенита» ему было сложнее всего обороняться

Горшков рассказал, против кого из игроков «Зенита» ему было сложнее всего обороняться
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Новый крайний защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал, против кого из игроков сине-бело-голубых ему было тяжелее всего обороняться во время выступлений за другие клубы.

«Против Малкома и Андрея Мостового. Малком умеет на поле всё — ​и обыгрывать, и бежать за спину, и бить издали. Такой комплект навыков, что в любой позиции он опасен. Андрей — ​это открывания за спину, игра на пространстве. Очень выносливый, резкий футболист. Сложно играть против таких», — приводит слова Горшкова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, 24 июня «Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова из самарских «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом действует по схеме «3+1».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Юрий Горшков провёл 29 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

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