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Игрок Испании Оярсабаль высказался перед матчем 1/4 финала Евро-2024 с Германией

Игрок Испании Оярсабаль высказался перед матчем 1/4 финала Евро-2024 с Германией
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Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль высказался в преддверии матча 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Германии есть хорошие игроки, которые провели весьма успешный сезон-2023/2024. Мы должны сосредоточиться на себе, главное, чтобы мы делали своё дело», — приводит слова Оярсабаля Relevo в социальной сети X (ранее Twitter).

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии состоится в эту пятницу, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 по московскому времени. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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