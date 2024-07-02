«НАТО бомбил город в 60 км от меня». Игрок «Динамо» Махачкала Ковачевич — о детстве

Сербский защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич поделился воспоминаниями о своём детстве, которое прошло во время югославского вооруженного конфликта.

«В 90-е было очень сложно. Самый тяжёлый момент для меня – это бомбардировка Белграда. Помню, что, когда мы всей семьёй ужинали, по телевизору сказали, что НАТО сбрасывает бомбы на нашу столицу. По телевизору сказали, что надо спускаться в бомбоубежище. Мы всем городом спустились в бомбоубежище и жили в нём три месяца. Мне тогда было всего семь лет, я мало что понимал. Это большая трагедия и несправедливость, через которые прошла моя страна. В какой-то момент бомбили Нови-Сад. Это примерно 60 километров от моего дома», — приводит слова Ковачевича Metaratings.