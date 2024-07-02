Нападающий Испании Оярсабаль: Луис де ла Фуэнте умеет делать жизнь игроков проще

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль высказался о главном тренере национальной команды Испании Луисе де ла Фуэнте.

«Думаю, у нас хорошая команда, и во многом это заслуга де ла Фуэнте. Он является человеком, который очень хорошо умеет управлять коллективом, и, если всё делать таким образом, как это делает он, всё становится проще для игроков», — приводит слова Оярсабаля Relevo в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в эту пятницу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 по московскому времени. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.