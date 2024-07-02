Виллиан Роша: хочу каждый год становиться чемпионом с ЦСКА

Защитник ПФК ЦСКА Виллиан Роша высказался о турнирных перспективах армейской команды в следующем сезоне. Он заявил, что хочет становиться чемпионом России каждый год, а также подчеркнул, что ЦСКА подойдёт к началу следующего сезона в хорошем состоянии.

«Отобрать у «Зенита» чемпионство будет невозможно? Я играю за ЦСКА и хочу с этой командой каждый год становиться чемпионом. Но здесь много нюансов. Посмотрим, как будет идти сезон, на каком месте мы будем располагаться.

Все наши игры с «Зенитом» являются большими событиями. Но в каждом матче мы играем на победу, независимо от соперника. Как и все наши соперники стараются обыграть нас. Все укрепляются, мы тоже. К нам присоединяются новые игроки, поэтому я уверен, что мы подойдём сильными к началу сезона", — приводит слова Виллиана Роши «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне ПФК ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».