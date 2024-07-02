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Пресс-служба Англии показала, как игроки сборной расслаблялись после матча со Словакией

Пресс-служба Англии показала, как игроки сборной расслаблялись после матча со Словакией
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Пресс-служба сборной Англии показала, как игроки команды Гарета Саутгейта расслаблялись после матча 1/8 финала Евро-2024 с национальной командой Словакии.

Фото: Пресс-служба Англии в соцсетях

Фото: Пресс-служба Англии в соцсетях

Напомним, матч между Англией и Словакией состоялся в воскресенье, 30 июня. Игра прошла на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Халилом Мелером из Турции. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счёт в игре. В компенсированное время полузащитник англичан Джуд Беллингем сравнял счёт. На 91-й минуте, в самом начале первого экстра-тайма, форвард Гарри Кейн вывел сборную Англии вперёд.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией. Словаки вылетели из турнира.

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