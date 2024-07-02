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Мората сообщил «Атлетико» о желании остаться, несмотря на иные предложения — Романо

Мората сообщил «Атлетико» о желании остаться, несмотря на иные предложения — Романо
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Нападающий сборной Испании и мадридского «Атлетико» Альваро Мората уведомил руководство «матрасников» о своём желании остаться в клубе, несмотря на предложения от саудовских команд. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне также осведомлён о желании футболиста.

Ранее сообщалось, что трансфер Мораты в «Аль-Кадисию» практически завершён.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В минувшем сезоне футболист провёл за «Атлетико» 48 матчей, в которых отметился 21 голом, а также пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. Мората занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборной Испании с 36 мячами в 76 матчах.

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