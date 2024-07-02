Хавбек Румынии Марин — о матче с Нидерландами: надеюсь, выйдем в 1/4 финала Евро

Полузащитник сборной Румынии Рэзван Марин высказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Нидерландов.

«С нетерпением жду матча. Предвкушение сильнее волнения. Надеюсь, по истечении 90 минут или дополнительного времени мы окажемся в четвертьфинале. Мы уверены в себе. Мы очень хорошо тренировались на этой неделе, и у нас было достаточно времени на восстановление, так что мы готовы. Уверен, мы будем готовы выложиться на все 100%», — приводит слова Марина официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между Нидерландами и Румынией состоится сегодня, 2 июля. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (четыре очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (четыре очка).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.