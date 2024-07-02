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Румыния — Нидерланды. Прямая трансляция
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Хавбек Румынии Марин — о матче с Нидерландами: надеюсь, выйдем в 1/4 финала Евро

Хавбек Румынии Марин — о матче с Нидерландами: надеюсь, выйдем в 1/4 финала Евро
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Полузащитник сборной Румынии Рэзван Марин высказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Нидерландов.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С нетерпением жду матча. Предвкушение сильнее волнения. Надеюсь, по истечении 90 минут или дополнительного времени мы окажемся в четвертьфинале. Мы уверены в себе. Мы очень хорошо тренировались на этой неделе, и у нас было достаточно времени на восстановление, так что мы готовы. Уверен, мы будем готовы выложиться на все 100%», — приводит слова Марина официальный сайт УЕФА.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, матч между Нидерландами и Румынией состоится сегодня, 2 июля. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (четыре очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (четыре очка).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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