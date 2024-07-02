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Игрок Испании Оярсабаль: на мой взгляд, наша команда — лучшая. Здесь важен каждый

Игрок Испании Оярсабаль: на мой взгляд, наша команда — лучшая. Здесь важен каждый
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Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль заявил, что считает испанскую команду лучшей среди всех участников Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На мой взгляд, у нас лучшая команда, которая только может быть. Мы все стоим друг за друга горой. Нет никаких недомолвок, каждый из нас важен для сборной», — приводит слова Оярсабаля Relevo в социальной сети X (ранее Twitter).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, в эту пятницу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Германии. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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