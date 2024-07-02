Шунин: мечтал остаться в «Динамо», но не всегда получается так, как мы хотим и заслуживаем

Российский голкипер Антон Шунин сделал заявление после ухода из московского «Динамо». Вратарь находился в системе клуба с 1994 года.

«Дорогие динамовцы! Я играл за великий клуб 17 лет, и мы многое прошли за это время. Кто-то хейтил меня, кто-то поддерживал и хвалил. И знаете, что я хочу сказать: я люблю вас всех, каждого, чьё сердце отдано «Динамо». Каждую минуту я выкладывался за эту команду до конца. Жил мыслями о ней, защищал её ворота, терпел боль (куда без этого), был капитаном и вступался за каждого игрока перед руководством.

Футбол – это моя жизнь. Я приходил на тренировки первым и уходил последним. Считаю, именно благодаря трудолюбию провёл за «Динамо» 366 матчей и почти при каждом тренере вызывался в сборную России.

Расставаться всегда грустно. Я мечтал ещё поиграть за «Динамо», мечтал работать в менеджменте клуба и быть рядом с основной командой. Кажется, мне есть что дать «Динамо». Но не всегда получается так, как мы хотим и, возможно, заслуживаем. Сейчас я ухожу. А всем, кто остаётся, хочу пожелать: искренне любите этот клуб, бейтесь за него и всегда будьте честны перед самими собой. Я верю: «Динамо» будет чемпионом!» — написал Шунин на своей странице в соцсетях.

Напомним, Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль».

В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.