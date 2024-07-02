«Зенит» — «Сочи»: Кассьерра открыл счёт в матче

В эти минуты проходит первый матч Летнего кубка, в котором принимают участие «Зенит» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра открыл счёт в матче.

В прошедшем сезоне «Зенит» дважды встречался с «Сочи» в рамках Российской Премьер-Лиги. Обе игры завершились победами сине-бело-голубых (2:0 и 3:0).

Напомним, в товарищеском международном турнире сыграют чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир будет проходить со 2 по 14 июля. «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.