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Главный тренер «Динамо» Личка рассказал, какие позиции нуждаются в усилении

Главный тренер «Динамо» Личка рассказал, какие позиции нуждаются в усилении
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, какие позиции нуждаются в усилении.

«Мы говорили с руководством о приобретении нападающего. Но я бы хотел, чтобы в каждой линии появились новые игроки. Посмотрим, что у нас получится. Пока никого нет, чемпионат начинается через три недели. Однако уверен, что руководство будет стараться довезти игроков», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сезон-2023/2024 «Динамо» завершило на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Ранее этим летом московское «Динамо» объявило об уходе опытного российского голкипера Антона Шунина.

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