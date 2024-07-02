Тренер Румынии Йордэнеску: выход в 1/4 финала Евро станет для нас огромным достижением

Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску заявил, что выход в 1/4 финала чемпионата Европы — 2024 станет для его команды огромным достижением.

«Выход в четвертьфинал станет для нас огромным достижением. Даже трудно подобрать нужное слово. Чтобы добиться хорошего результата, надо показать классную, дисциплинированную и хорошо организованную игру и реализовать свои моменты», — приводит слова Йордэнеску официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня, 2 июля, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между Нидерландами и Румынией. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (четыре очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (четыре очка).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.