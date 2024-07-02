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Марцел Личка прокомментировал невыход сборной Чехии из группы на чемпионате Европы

Марцел Личка прокомментировал невыход сборной Чехии из группы на чемпионате Европы
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал невыход сборной Чехии из группы на чемпионате Европы — 2024.

«Когда ты не выходишь из группы, назвать выступление успешным нельзя. Чехия набрала одно очко. Это только оправдание, если думают, что с Грузией могли выиграть, с Турцией заработали красную карточку. Маленькие команды, такие как Словакия, Словения и Дания, играют хорошо, стараются играть вперёд, прессингуют. Чехии не удалось показать индивидуальные игровые качества. Мы и шотландцы были слабыми командами на Евро», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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