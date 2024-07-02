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Защитник сборной Турции Мюльдюр: Австрия — мощная сборная, они здорово играют вместе

Защитник сборной Турции Мюльдюр: Австрия — мощная сборная, они здорово играют вместе
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Крайний защитник сборной Турции Мерт Мюльдюр высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Австрией.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На кону путёвка в четвертьфинал, и обе команды хотят её заполучить. Мы хорошо изучили соперника. Не думаю, что повторится история прошлой встречи. В команде царит гармония. Мы сделаем всё от нас зависящее, вне зависимости от того, кто выйдет на поле. Даже когда я не играл за «Фенербахче», то готовился. Хотел поехать на Евро. Много работал на тренировках, и тренер доверил мне футболку.

Австрия — мощная сборная. Не хотел бы выделять кого-то из её игроков. Они здорово играют вместе и знают свои сильные и слабые стороны. Я вырос в Австрии, так что тесно связан с этой страной. Мне позвонили много друзей из Вены. Для меня всё немного иначе, чем для остальных, но не было и момента, когда бы я думал, что буду выступать за сборную Австрии», — приводит слова Мюльдюра пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Австрии и Турции состоится во вторник, 2 июля. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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