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Червиченко: португальцы отскочили в игре со Словенией, просто они чуть выше классом

Червиченко: португальцы отскочили в игре со Словенией, просто они чуть выше классом
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлении сборной Португалии на чемпионате Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«Опасаются по поводу тех, за кого переживают, а Португалия мне вообще до одного места. Португальцы отскочили, просто они чуть выше классом. Всё равно словенцы — молодцы: они могли наказывать Португалию, но не повезло.

А вратарь Португалии сыграл великолепно. Я не припоминаю, чтобы на таком уровне вратарь отразил первые три пенальти. Я не понимаю, почему у нас вратари сейчас гадают. Те, кто играют, по мячу отбивают гораздо больше. Вратарь Португалии играл по удару и отбил все мячи. Видимо, угадайка устарела», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, накануне, 1 июля, состоялся матч между Словенией и Португалией. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее и удачливее оказались португальцы.

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