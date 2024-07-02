Защитник «Сочи» Дркушич: доволен своим выступлением на Евро-2024

Центральный защитник сборной Словении и «Сочи» Ванья Дркушич оценил своё выступление на чемпионате Европы — 2024.

— Какую оценку поставили бы себе за Евро?

— Это всегда для меня тяжело — ставить самому себе оценки. Но я бы сказал, что сыграл хорошо, я доволен этими четырьмя матчами, — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 1 июля, состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между Словенией и Португалией. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Не забив голов и в дополнительное время, команды пробили серию послематчевых пенальти, где решающим оказался удар нападающего сборной Португалии Бернарду Силвы.