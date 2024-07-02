Червиченко: в очередной раз убедился в способностях Тедеско, как угробить неплохую команду

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Франции и Бельгии (1:0).

«Весь Евро какой-то тоскливый — мало мячей, красивой игры. Самое яркое впечатление оставили грузины. На матч Франции с Бельгией было тошно смотреть. В очередной раз убедился в способностях Тедеско, как можно угробить неплохую команду. Весь чемпионат Европы неинтересный», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Франции и Бельгии, завершился победой французов со счётом 1:0 благодаря автоголу защитника бельгийцев Яна Вертонгена. Таким образом, французы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с национальной командой Португалии.