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Червиченко: в очередной раз убедился в способностях Тедеско, как угробить неплохую команду

Червиченко: в очередной раз убедился в способностях Тедеско, как угробить неплохую команду
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Франции и Бельгии (1:0).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    

«Весь Евро какой-то тоскливый — мало мячей, красивой игры. Самое яркое впечатление оставили грузины. На матч Франции с Бельгией было тошно смотреть. В очередной раз убедился в способностях Тедеско, как можно угробить неплохую команду. Весь чемпионат Европы неинтересный», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Франции и Бельгии, завершился победой французов со счётом 1:0 благодаря автоголу защитника бельгийцев Яна Вертонгена. Таким образом, французы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с национальной командой Португалии.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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