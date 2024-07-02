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Ямаль, Уильямс и Руис пропустили тренировку Испании за три дня до матча с Германией

Ямаль, Уильямс и Руис пропустили тренировку Испании за три дня до матча с Германией
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Крайние нападающие сборной Испании Ламин Ямаль и Нико Уильямс, а также полузащитник Фабиан Руис пропустили тренировку национальной команды за три дня до матча 1/4 финала Евро-2024 с Германией, который состоится 5 июля. Об этом сообщает Marca.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Источник не называет точную причину отсутствия этих футболистов на тренировке, однако подчёркивает, что «ни у кого из них нет проблем, которые помешали бы им подготовиться к следующему матчу».

Кроме того, центральный защитник Эмерик Лапорт тренировался отдельно от общей группы футболистов сборной Испании и досрочно завершил занятие.

Напомним, матч Испания — Германия начнётся в 19:00 по московскому времени и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте.

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