Ямаль, Уильямс и Руис пропустили тренировку Испании за три дня до матча с Германией

Крайние нападающие сборной Испании Ламин Ямаль и Нико Уильямс, а также полузащитник Фабиан Руис пропустили тренировку национальной команды за три дня до матча 1/4 финала Евро-2024 с Германией, который состоится 5 июля. Об этом сообщает Marca.
Источник не называет точную причину отсутствия этих футболистов на тренировке, однако подчёркивает, что «ни у кого из них нет проблем, которые помешали бы им подготовиться к следующему матчу».
Кроме того, центральный защитник Эмерик Лапорт тренировался отдельно от общей группы футболистов сборной Испании и досрочно завершил занятие.
Напомним, матч Испания — Германия начнётся в 19:00 по московскому времени и пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте.
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