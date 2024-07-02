Бакаев: решение о переходе в «Акрон» я принял очень быстро

Новый игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев прокомментировал свой переход в тольяттинский клуб. Ранее футболист выступал за казанский «Рубин».

«У меня был выбор, где продолжить свою карьеру. Взвесив все «за» и «против», остановился на варианте с «Акроном», потому что мне кажется, что это очень интересный проект. Здесь в меня верят и хотят помочь мне вернуть того игрока, каким я был три года назад. Клуб был очень сильно во мне заинтересован. Отмечу личную заинтересованность главного тренера и спортивного директора. Выбор не сказал бы, что был лёгким, но в какой-то степени – быстрым.

Жду, что «Акрон» будет командой, которая никого и ничего не будет стесняться на новом уровне. Команда заслуженно вышла в РПЛ и, уверен, сделает всё для того, чтобы не только бороться за сохранение места в элите», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Акрона».

Напомним, в сезоне-2022/2023 вместе с «Рубином» Солтмурад Бакаев выиграл Первую лигу. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за московскую «Родину». До перехода в «Рубин» Бакаев играл за «Спартак».