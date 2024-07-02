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«Спартак» показал, как прошло знакомство Виллиана Жозе с командой

Пресс-служба «Спартака» выложила видео, в котором показала, как прошло знакомство новоиспечённого нападающего красно-белых Виллиана Жозе с остальной командой.

Видео из официального аккаунта ФК «Спартак» в соцсети VK.

Напомним, «Спартак» подписал контракт с 32-летним бразильским нападающим вчера, 1 июля. Ранее футболист выступал за «Бетис». Стороны заключили контракт на два года.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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