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«Челси» объявил о трансфере Дьюсбери-Холла из «Лестера»

«Челси» объявил о трансфере Дьюсбери-Холла из «Лестера»
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Центральный полузащитник «Лестер Сити» Кирман Дьюсбери-Холл стал игроком лондонского «Челси». Об этом сообщает официальный сайт «синих». Подробности перехода игрока не разглашаются.

Ранее в СМИ сообщалось, что Кирман Дьюсбери-Холл подпишет с «Челси» контракт, который будет рассчитан до лета 2030 года. Переход обойдётся лондонскому клубу примерно в £ 30 млн.

25-летний Кирман Дьюсбери-Холл выступал за «Лестер» с 2021 года. В сезоне-2023/2024 полузащитник провёл 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 14 результативными передачами. Ориентировочная стоимость Дьюсбери-Холла, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Напомним, «Челси» завершил минувший сезон английской Премьер-лиги (АПЛ) на шестом месте. «Синие» смогли набрать 63 очка за 38 туров. Клуб сменил тренера: вместо уволенного Маурисио Почеттино «Челси» возглавил бывший тренер «Лестера» Энцо Мареска.

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