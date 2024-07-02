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Червиченко: пускай английское ТВ высмеивает свою сборную, позорно сохранившуюся на Евро

Червиченко: пускай английское ТВ высмеивает свою сборную, позорно сохранившуюся на Евро
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на троллинг британского телеканала BBC в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча со Словенией на Евро-2024 (0:0, 3:0 пен.). Напомним, на 105-й минуте Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. В трансляции BBC в момент пенальти вместо фамилии Роналду было написано Misstiano Penaldo (интерпретация на русском — Промахтиану Пеналду).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«Я не знаю по поводу английского телевидения. Пускай они высмеивают свою сборную, которая позорно сохранилась на турнире. Думаю, сохранились ненадолго. Кроме как унылым говном, их игру назвать нельзя», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на стадии 1/8 финала английская национальная команда встретилась со Словакией. В этом противостоянии «три льва» одержали победу со счётом 2:1. В составе английской национальной команды голами отметились полузащитник Джуд Беллингем и форвард Гарри Кейн. Единственный гол Словакии забил нападающий Иван Шранц.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

Реакция английских фанатов на гол Беллингема:

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