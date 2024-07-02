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«Торпедо» объявило о возвращении Равиля Нетфуллина

«Торпедо» объявило о возвращении Равиля Нетфуллина
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ФК «Торпедо» Москва официально объявил о заключении контракта с полузащитником Равилем Нетфуллиным. Предыдущим клубом футболиста были подмосковные «Химки».

«Равиль, с возвращением в чёрно-белую семью!» — гласит заявление на официальном сайте «Торпедо».

31-летний Равиль Нетфуллин уже выступал за московское «Торпедо» с 2020 по 2023 год, после чего перешёл в «Химки». По итогам прошлого сезона подмосковная команда выиграла Мелбет Первую лигу и вышла в РПЛ. Нетфуллин провёл 35 матчей, забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.

Напомним, московское «Торпедо» завершило сезон Мелбет Первой лиги на 10-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 47 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки», заработав 66 очков.

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