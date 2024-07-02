Кошта поддержал Роналду, заплакавшего после незабитого пенальти в матче со Словенией

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта высказал слова поддержки в адрес нападающего португальской национальной команды Криштиану Роналду, не реализовавшего 11-метровый удар в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 пен.), после чего 39-летний футболист не сдержал слёз.

«Мы все знаем, что Криштиану — самый трудолюбивый игрок. Я понимаю, насколько он расстроен, потому что посвящает футболу всё своё время. Для меня удовольствие и честь быть с ним в одной команде», — приводит слова Кошты BBC.

Напомним, в послематчевой серии пенальти Кошта отбил все три удара соперника.

Роналду не забил с пенальти на 105-й минуте встречи со Словенией, однако реализовал свой удар с 11-метровой отметки в послематчевой серии пенальти.

На стадии 1/4 финала сборная Португалии сыграет с Францией.

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