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«Зенит» — «Сочи»: Мантуан забил пятый гол петербуржцев

«Зенит» — «Сочи»: Мантуан забил пятый гол петербуржцев
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В эти минуты проходит первый матч Летнего кубка, в котором принимают участие «Зенит» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре 5:2 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Winline Летний Кубок РПЛ
02 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сочи
Сочи, Россия
1:0 Кассьерра – 20'     2:0 Кассьерра – 24'     2:1 Алвес – 32'     2:2 Заика – 41'     3:2 Мостовой – 45+1'     4:2 Ерохин – 67'     5:2 Мантуан – 69'    

На 69-й минуте встречи хавбек «Зенита» Густаво Мантуан оформил на свой счёт пятый мяч сине-бело-голубых в игре.

В прошедшем сезоне «Зенит» дважды встречался с «Сочи» в рамках Российской Премьер-Лиги. Обе игры завершились победами сине-бело-голубых (2:0 и 3:0).

Напомним, в товарищеском международном турнире сыграют чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир будет проходить со 2 по 14 июля. «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.

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