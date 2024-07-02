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Экс-тренер «Локомотива» Эштреков: клуб в любом случае должен бороться за высокие места

Экс-тренер «Локомотива» Эштреков: клуб в любом случае должен бороться за высокие места
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Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков высказался о ситуации в московском клубе, который накануне объявил о переходе Максима Глушенкова в «Зенита» и об уходе Антона Миранчука.

«С «Локомотивом» ничего не происходит. Они расстались с игроками, у которых закончились контракты. Это решение согласовано с руководством и игроками. Глушенков же перешёл в «Зенит», его выбор. Они уже ушли, что говорить. Надо думать, что есть игроки, будут ли усиления у клуба.

Надо решать вопросы с игроками, которые есть сейчас. «Локомотив» в любом случае должен бороться за высокие места, но не говорю о чемпионстве. А как они будут этого добиваться, вопрос. Молодёжь надо включать. Будем смотреть, что получится», — сказал Эштреков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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